Собянин рассказал о спортивных лигах для молодежи

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Участниками набирающих популярность спортивных лиг для молодежи в 2025 году стали более 155 тысяч юных москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В столице растет популярность спортивных лиг для молодежи… В 2025-м участниками их соревнований стали больше 155 тысяч юных москвичей», — написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Уточняется, что самыми популярными видами спорта остаются волейбол, футбол, баскетбол и шахматы. Также в программе — настольный теннис, бадминтон, гандбол и пляжный волейбол.
Для тренировок доступна современная инфраструктура: спортивные залы, тренажеры, уличные площадки и необходимое оборудование. Матчи проводятся в школах и колледжах, на городских объектах.
Отмечается, что лиги включают два этапа. Сначала проходят отборочные туры среди межрайонных команд, а затем лучшие встречаются в финале, где определяют победителей городского уровня. Лидеры столичных этапов получают право представлять Москву на всероссийских соревнованиях.
Мэр подчеркнул, что школьники и студенты также пробуют себя в роли волонтеров и организаторов турниров. Они создают клубную символику, ведут трансляции матчей, снимают репортажи и публикуют новости в соцсетях.
«Всего в столице работает свыше 135 тысяч кружков для детей от пяти до 18 лет. Их посещают свыше 1,5 миллиона ребят — это 89% всех юных москвичей. В физкультурно-спортивных секциях занимаются больше 350 тысяч человек», — добавил Собянин.