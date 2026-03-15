Вашингтон
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал о спортивных лигах для молодежи

Собянин: более 155 тысяч юных москвичей за год стали участниками спортивных лиг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Участниками набирающих популярность спортивных лиг для молодежи в 2025 году стали более 155 тысяч юных москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице растет популярность спортивных лиг для молодежи… В 2025-м участниками их соревнований стали больше 155 тысяч юных москвичей», — написал Собянин в своем канале на платформе Max.

Уточняется, что самыми популярными видами спорта остаются волейбол, футбол, баскетбол и шахматы. Также в программе — настольный теннис, бадминтон, гандбол и пляжный волейбол.

Для тренировок доступна современная инфраструктура: спортивные залы, тренажеры, уличные площадки и необходимое оборудование. Матчи проводятся в школах и колледжах, на городских объектах.

Отмечается, что лиги включают два этапа. Сначала проходят отборочные туры среди межрайонных команд, а затем лучшие встречаются в финале, где определяют победителей городского уровня. Лидеры столичных этапов получают право представлять Москву на всероссийских соревнованиях.

Мэр подчеркнул, что школьники и студенты также пробуют себя в роли волонтеров и организаторов турниров. Они создают клубную символику, ведут трансляции матчей, снимают репортажи и публикуют новости в соцсетях.

«Всего в столице работает свыше 135 тысяч кружков для детей от пяти до 18 лет. Их посещают свыше 1,5 миллиона ребят — это 89% всех юных москвичей. В физкультурно-спортивных секциях занимаются больше 350 тысяч человек», — добавил Собянин.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше