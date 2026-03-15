Алексей Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпиаде в Италии

Россиянин Алексей Бугаев завоевал золотую медаль в слаломе на Паралимпиаде-2026 в Италии; это его третья награда на текущих Играх и четвертое паралимпийское золото в карьере.

Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал победителем соревнований в слаломе на зимних Паралимпийских играх. По сумме двух попыток спортсмен, выступающий в классе стоя (LW6/8−2), показал итоговое время 1 минута 28,55 секунды.

Для Бугаева это золото стало первой наградой высшей пробы на текущих Играх в Италии. Ранее он уже дважды поднимался на пьедестал, завоевав бронзовые медали в скоростном спуске и гигантском слаломе. Таким образом, в копилке горнолыжника теперь три медали Паралимпиады-2026.

Победа Бугаева укрепила позиции российской команды в общем медальном зачете. На данный момент на счету российских спортсменов в Италии восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды. Всего в активе 28-летнего Алексея Бугаева теперь четыре золотые паралимпийские медали за всю карьеру, включая победы в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018.