В Калининграде на трибунах матча «Балтики» и ЦСКА заметили сестёр Арнтгольц

В Калининграде во время матча «Балтики» и московского ЦСКА на трибунах заметили актрис театра и кино Татьяну и Ольгу Арнтгольц. Об этом сообщили в телеграм-канале футбольного клуба в воскресенье, 15 марта.
Сёстры приехали на игру вместе с родными. В клубе отметили, что актрисы давно обещали побывать на домашнем матче, как только у них появится возможность приехать в родной Калининград.
«Нашим болельщицам уже удавалось поболеть за балтийцев в Москве: так совпало, что и тогда играли с ЦСКА, но в кубковом матче. С сёстрами Арнтгольц на трибунах балтийцы всегда побеждают!» — говорится в публикации.
Матч 21-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Балтикой» и московским ЦСКА в Калининграде получился жёстким, нервным и до предела эмоциональным. Хозяева победили со счётом 1:0, а концовка встречи запомнилась стычкой на поле и красными карточками тренерам обеих команд.