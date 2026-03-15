Рыбак утонул, провалившись под тонкий мартовский лед в Добрушском районе

Спасатели Добрушской спасательной станции ОСВОД на месте предполагаемой рыбалки нашли и достали из воды (а глубина там порядка четырех метров) тело мужчины 1965 года рождения. Уточняется, что у рыбака не было спасательного жилета. А обстоятельства трагедии устанавливаются.