«Спартак‑Волгоград» — «Буревестник»: разгром в Нижнем Новгороде

Перед серией матчей в Нижнем Новгороде положение волгоградского «Спартака‑Волгоград» выглядело крайне непростым. В трёх предыдущих турах «спартаковки» потерпели шесть поражений подряд — и вот теперь им предстояло сразиться с безоговорочным фаворитом чемпионата. Ситуация усугублялась ещё и тем, что волгоградки приехали на матчи в урезанном составе: вместо привычных 14 игроков на игру смогли выйти лишь 10.Турнирная таблица лишь подчёркивала разницу в статусе: «Буревестник» уверенно возглавлял пелотон, демонстрируя стабильные результаты на протяжении всего сезона, тогда как волгоградская команда находилась в нижней части таблицы, замыкая восьмёрку участниц плей-офф. Ожидания оправдались: в обеих домашних встречах нижегородки подтвердили свой класс, показав высокий уровень организации игры и реализации моментов. Первая игра началась с мощного натиска «Буревестника»: команда сразу взяла инициативу в свои руки и за счёт быстрых контратак уже в дебюте повела со счётом 3:0. «Спартак‑Волгоград» не сдался — вратарь Екатерина Павлова совершила несколько важных сейвов, а игроки нападения довели несколько атак до логического завершения. Благодаря голам Сабуровой, Громовой и Федотовой волгоградки сократили отставание и создали напряжение в концовке стартового периода. Но хозяйки бассейна грамотно распределили силы, провели своевременные замены и завершили отрезок со счётом 4:3 в свою пользу. Вторая восьмиминутка стала переломным моментом поединка. Нижегородки показали впечатляющую игру в атаке и полностью доминировали на площадке. Подопечные Ивана Комарова не позволила соперницам забить ни одного мяча, завершив период со счётом 8:0. Этот рывок предопределил исход встречи. Третий игровой отрезок прошёл в более равной борьбе. «Спартак‑Волгоград» попытался вернуться в игру и сократить отставание, показав несколько ярких атакующих действий. Однако «Буревестник» сохранил контроль над ходом матча, выиграв четверть со счётом 6:4.Финальная часть матча подтвердила преимущество «Буревестника». «Предвестницы бури» грамотно распорядились своим преимуществом, не позволив соперницам организовать серьёзный камбэк. Несмотря на попытки гостей усилить давление, хозяйки ответили мощной серией атак и выиграли период со счётом 7:2, доведя итоговый результат до 25:9. «Спартак‑Волгоград», несмотря на старания отдельных игроков, не смог противостоять натиску соперника. Команде предстоит поработать над завершением атак и укреплением обороны. Тренер красно-белых Алексей Панфили прокомментировал итоги первого матча: — Погодные условия не позволяли нормально играть. Девочки говорят, ослепляет, ничего не видно. Первый период отыграли, как готовились и хотели, а потом провалились, перестали доигрывать до конца. «Буревестник» — «Спартак-Волгоград» — 25:9 (4:3, 8:0, 6:4, 7:2).14 марта. Нижний Новгород. Суперлига, тур 20, матч 1. Бассейн: Н. Новгород. Судьи: Вадим Лыков, Александр Шпилко (оба — Москва). «Буревестник»: Хамраева — Савченко (2), Гуськова (2), Нечаева (2), Данилюк (1), Клюева (1), Бунакова (4) — Волкова, Адикова (3), Алексеенко (1), Тростина (4), Арбузова, Черкасова (5), Боярова. «Спартак-Волгоград»: Павлова — Громова (1), Федотова (3), Бронникова (1), Кириленко (1), Сабурова (2), Стерликова — Сидорок, Кожевникова (1), Воронкова. Выигранные спринты: 4 — 0.5-метровые/голы: 3/2 — 2/2.Удаления: 4 — 2.Второй матч стал продолжением серии из двух игр в один день и завершился очередной уверенной победой хозяев — 25:8.Первый период стал демонстрацией мощи «Буревестника». В отличие от первого матча серии, где стартовая четверть завершилась с минимальным перевесом хозяев, на этот раз нижегородки действовали предельно агрессивно. Шесть точных бросков за период — такой темп сразу поставил гостей в положение догоняющих. Второй период превратился в откровенное преимущество хозяев. «Буревестник» реализовал ошибки гостей в обороне и полностью выключил атакующий потенциал «Спартака».Оставшиеся отрезки стали, по сути, формальностью: местные спортсменки продолжали наращивать преимущество, но «Спартак» не сдавался. Волгоградки старались использовать моменты в большинстве и позиционных атаках, однако разница в глубине состава и свежести игроков была очевидна.