В конце марта в Калининграде пройдёт музыкальный фестиваль в честь дня рождения Баха

В конце марта в Калининграде пройдёт музыкальный фестиваль в честь дня рождения немецкого композитора Иоганна Баха. Мероприятия организуют с 21 по 31 марта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе острова Канта.
В течение десяти дней в Кафедральном соборе будут проходить органные концерты. Музыканты исполнят произведения Баха и других композиторов.
«175 часов музыки — больше тысячи произведений — оставил Иоганн Себастьян. Жанры выбирал разные, в инструментах тоже себя не стеснял. Потому и фестиваль Баха стремится показать его с разных сторон», — отметили организаторы.
Программа «Баховских дней».
21 марта, 18:00 — открытие фестиваля. Выступление коллектива Collegium Musicum Олега Романенко и Мансура Юсупова; 22 марта, 18:00 — выступление солистки Большого театра Александры Дурсенёвой и заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого; 27 марта, 19:00 — серия концертов «Иоганн Себастьян Бах. Все произведения для органа» в исполнении заслуженного артиста России Александра Фисейского; 29 марта, 18:00 — выступление лауреата международных конкурсов Марии Моховой с композициями Баха, Гардони, Листа, Вивальди и Карг-Элерта; 31 марта, 19:00 — закрытие фестиваля. Концерт «Музыкальная Библия» в исполнении народного артиста России Александра Князева.
