«Две полосы в сторону Ростова, глухо»: Где образовалась пробка на М-4 «Дон» 15 марта

Сегодня, 15 марта, водители сообщили о сложностях с проездом по М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, где возникли пробки и какая сейчас ситуация на трассе.
Заторы в течение дня собирались в южном направлении в основном под Шахтами, на участке примерно от поселка Аютинского до поворота на Новошахтинск. Именно в этом районе отмечались основные пробки, на которые жаловались люди. Общая протяженность заторов днем была больше 10 км.
Сложности с проездом подтвердили, например, в телеграм-канале «Трасса М-4 Дон».
— Стою в пробке перед Шахтами. Две полосы в сторону Ростова, глухо.
— Пробка медленно двигается. Со скоростью 40−50 км/ч поехали в сторону Ростова. Шахты проехали. Идет, но, не очень быстро.
К вечеру пробки постепенно сокращаются.
Напомним, также ранее в Госавтоинспекции предупредили о дорожных работах, также в южном направлении, на 973 км, 1001 км, 1023 км трассы М-4 и на отрезке этой же автодороги с 1009—1024 км.
Водителей просят всегда учитывать дорожную ситуацию при планировании маршрутов. На трассе нужно обращать внимание на временные дорожные знаки. Следует быть предельно внимательными при проезде участков с дорожными работами.
