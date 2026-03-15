13 000 минчан узнали про онкологию во время диспансеризации в поликлинике

Стало известно, сколько взрослых минчан прошли диспансеризацию.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич рассказал «Радио-Минск», что 13 000 минчан узнали про онкологию во время диспансеризации. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Такие медицинские профосмотры за 2025 год (а проводят ее, как правило, в поликлиниках) прошло 93% взрослых жителей столицы Беларуси. По словам Горбича, главная задача врачей заключается в обследовании тех, кто считает себя абсолютно здоровым, не чувствуя проблем. Так, по статистике, в 2025-м у 13 000 минчан, прошедших диспансеризацию, выявлены онкозаболевания.

«Более 95% этих случаев обнаружены на ранних стадиях. Человека ничего не беспокоило, у него все было хорошо, но диагностика позволила выявить болезнь вовремя. Фактически патология подтверждается у каждого двухсотого обследованного», — сказал Юрий Горбич.

Также он отметил, что благодаря диспансеризации при лечении болезней системы кровообращения больше стало случаев оказания плановой, а не экстренной медпомощи.

По словам чиновника, задача данного профилактического осмотра такова:

«Использовать минимальный, но эффективный набор обследований в одном кабинете, чтобы вычленить пациента с подозрением на проблему и направить его на углубленный этап».

Также власти подсчитали, что средний минчанин посещает поликлинику 11 раз в год, а одно посещение поликлиники в Минске обходится бюджету в 45 рублей.

