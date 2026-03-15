13 000 минчан узнали про онкологию во время диспансеризации в поликлинике

Такие медицинские профосмотры за 2025 год (а проводят ее, как правило, в поликлиниках) прошло 93% взрослых жителей столицы Беларуси. По словам Горбича, главная задача врачей заключается в обследовании тех, кто считает себя абсолютно здоровым, не чувствуя проблем. Так, по статистике, в 2025-м у 13 000 минчан, прошедших диспансеризацию, выявлены онкозаболевания.