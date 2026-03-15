Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России стала третьей в медальном зачёте Паралимпиады-2026

В Италии команда завоевала 12 наград, восемь из них — золотые.

Источник: Клопс.ru

Сборная РФ заняла третье место в медальном зачёте зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом РИА Новости пишет в воскресенье, 15 марта.

Российскую команду представляли шесть спортсменов, они завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Выше в общем зачёте оказались только сборные Китая и США.

Главной героиней Игр в составе нашей команды стала лыжница Анастасия Багиян. Вместе с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным она взяла три золота — в спринте, а также в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км.

По две золотые награды в копилку сборной положили горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Ворончихина была лучшей в супергиганте и слаломе, Голубков — в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км. Ещё одно золото завоевал горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.

В активе Ворончихиной также серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске, у Бугаева — бронза в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Церемония закрытия Игр пройдёт 15 марта в Кортина-д’Ампеццо и начнётся в 22:30 по московскому времени. Знаменосцами российской команды станут Голубков и Ворончихина. Наши спортсмены впервые с 2014 года выступали на Паралимпиаде с национальной символикой.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила российским паралимпийцам выступать под флагами с использованием символики РФ.

