В Крыму запустили программу по раскорчевке старых виноградников

В Крыму запустили программу по раскорчевке старых и неиспользуемых виноградников. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
«В этом году мы еще запустили программу глобальной раскорчевки и удаления всех старых насаждений, которые были у нас как неиспользуемые», — рассказал чиновник.
Руководитель Минсельхоза добавил, что такие работы выполнят на территориях общей площадью около 4 тысяч гектаров. Глава ведомства пояснил, что далее на этих землях проведут мероприятия по восстановлению плодородности почвы. Затем участки собираются использовать для закладки новых растений.
