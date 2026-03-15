Под Воронежем из-за нарушений закрыли пиццерию

В Семилукском районе временно закрыли кафе «Скоро Пицца» из-за выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
В точке общепита, расположенной в райцентре по улице 25 лет Октября, 120а, отсутствуют разделочные доски без маркировки, последовательность и поточность технологических процессов, а также не проводится производственный контроль по принципам ХАССП (система управления безопасностью пищевой продукции, основанная на анализе рисков и контроле критических точек производства).
Сотрудники управления составили протокол об административном правонарушении и о временном запрете работы организации (ст. 6.6. КоАП РФ). Деятельность кафе приостановили на шесть суток.