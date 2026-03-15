Одна из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» умерла после почти двух лет лечения

Наталья Скисова, получившая тяжёлое ранение во время теракта в «Крокус Сити Холле», умерла после почти двух лет лечения. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар пишет ТАСС в воскресенье, 15 марта.