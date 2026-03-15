Одна из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» умерла после почти двух лет лечения

Наталья Скисова, получившая тяжёлое ранение во время теракта в «Крокус Сити Холле», умерла после почти двух лет лечения. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар пишет ТАСС в воскресенье, 15 марта.
Вчера скончалась ещё одна потерпевшая по делу о теракте — Наталья Скисова.
Как рассказала адвокат, 42-летняя женщина лечила посттравматическое стрессовое расстройство и последствия ожогов — у неё были повреждены лицо и дыхательные пути.
Четверых участников нападения на «Крокус Сити Холл» приговорили к пожизненному лишению свободы. Среди непосредственных исполнителей вину признали все, кроме одного — он отказался считать себя террористом и заявил о «совершении джихада».