В ночь с 3 на 4 апреля в Калининграде ограничат движение на участке Советского проспекта. Специалисты проведут работы по перекладке водопроводной сети. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение ограничат в районе перекрёстка Советского проспекта с улицами Яналова и Гайдара. С 19:00 3 апреля до 8:00 4 апреля перекроют среднюю и правую полосы по направлению в центр города. Движение ограничат за 50 метров до въезда на перекрёсток.
«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО “Чистоград Строй”», — отметили в администрации.