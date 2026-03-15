Два грузовика столкнулись на трассе в Красноярском крае

В результате ДТП на трассе в Козульском муниципальном округе погиб один человек.
Сегодня на 689 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 56-летний водитель автомобиля МАN двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкнулся с DAF, под управлением 45-летнего водителя.
«В результате ДТП водитель автомобиля DAF скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель второго автомобиля не пострадал», — сообщили в Госавтоинспекции.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГАИ.
Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными и не совершать необдуманные маневры на дороге.
