Два грузовика столкнулись на трассе в Красноярском крае

В результате ДТП на трассе в Козульском муниципальном округе погиб один человек.

Сегодня на 689 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 56-летний водитель автомобиля МАN двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкнулся с DAF, под управлением 45-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель автомобиля DAF скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель второго автомобиля не пострадал», — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными и не совершать необдуманные маневры на дороге.

