В Казахстане завершилось голосование на референдуме

АСТАНА, 15 мар — РИА Новости. Голосование в Казахстане на референдуме по изменениям конституции завершилось, явка к 18.00 мск составила 73,24%, сообщил заместитель председателя Центральной комиссии референдума (ЦКР) Мухтар Ерман.

В Казахстане в воскресенье утром открылись участки для голосования на республиканском референдуме по проекту новой конституции. По данным ЦКР, явка к 12.00 мск составляла 51,93% при пороге в 50%.

«Центральная комиссия референдума сообщает, что на всех участках референдума в Республики Казахстан голосование завершилось. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов… В целом по стране на 20.00 часов (18.00 — ред.) бюллетени получили 9 126 850 граждан, что составляет 73,24% от числа включенных в списки для голосования», — сказал Ерман.