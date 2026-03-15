В Крыму рождается все больше двоен

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. В Крыму рождается все больше двойняшек: с начала года отделы ЗАГС уже зарегистрировали 35 пар близнецов, сообщают в министерстве юстиции Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Этот показатель, по данным специалистов Департамента, выше прежних — ранее еженедельно их регистрировалось всего 3−4 пары. Лидерами по рождению двойняшек остаются Симферополь, Симферопольский район, Бахчисарай, Евпатория и Керчь. Особо отличился Красногвардейский район, где зарегистрировали 5 двоен, причем 4 из них — всего за одну неделю», — говорится в приведенной информации.

Как отмечают специалисты, тенденция к увеличению числа рождений двоен наметилась еще в 2025 году. Тогда за 12 месяцев появилось на свет 204 двойни. Наибольшее количество малышей родились в Симферополе (67 пар), Симферопольском районе (22), Евпатории (17), а также в Ялте и Джанкойском районе (по 12 пар).

