Рулевой воронежского «Факела» отреагировал на осечку в матче с «Черноморцем»

Как известно, накануне воронежский «Факел» не смог одолеть на своем поле новороссийский «Черноморец» (0:0) в матче 24-го тура первой лиги. После финального свистка наставник «огнеопасных» Олег Василенко прокомментировал действия своих подопечных.
— Имели территориальное и игровое преимущество, создали много моментов, но, к сожалению, их не реализовали, — признался раздосадованный 52-летний специалист.
По словам уроженца Ставрополя, гости выстояли за счет плотной игры у своих ворот:
— Мы заставили «Черноморец» вдесятером обороняться в штрафной площади. А такую оборону, безусловно, сложно вскрывать.
Олег Василенко пояснил, почему в воротах в этот раз играл Игорь Обухов, хотя на старте сезона основным вратарем был Даниил Фролкин:
— Все футболисты, которые есть в команде, являются игроками основного состава. По различным причинам кто-то появляется в старте, а кто-то — нет. Ребята на это нормально реагируют.
Теперь 20 марта парни воронежцы сыграют в Волгограде с «Ротором». Начало поединка в 19:30.