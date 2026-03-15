Вашингтон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рулевой воронежского «Факела» отреагировал на осечку в матче с «Черноморцем»

Олегу Василенко не в чем упрекнуть своих подопечных.

Как известно, накануне воронежский «Факел» не смог одолеть на своем поле новороссийский «Черноморец» (0:0) в матче 24-го тура первой лиги. После финального свистка наставник «огнеопасных» Олег Василенко прокомментировал действия своих подопечных.

— Имели территориальное и игровое преимущество, создали много моментов, но, к сожалению, их не реализовали, — признался раздосадованный 52-летний специалист.

По словам уроженца Ставрополя, гости выстояли за счет плотной игры у своих ворот:

— Мы заставили «Черноморец» вдесятером обороняться в штрафной площади. А такую оборону, безусловно, сложно вскрывать.

Олег Василенко пояснил, почему в воротах в этот раз играл Игорь Обухов, хотя на старте сезона основным вратарем был Даниил Фролкин:

— Все футболисты, которые есть в команде, являются игроками основного состава. По различным причинам кто-то появляется в старте, а кто-то — нет. Ребята на это нормально реагируют.

Теперь 20 марта парни воронежцы сыграют в Волгограде с «Ротором». Начало поединка в 19:30.