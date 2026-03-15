Медведев поблагодарил создателей сериала «10 историй о любви и смерти»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позвонил создателям сериала «10 историй о любви и смерти» и поблагодарил их, отметив высокое качество этой работы и важность создания таких фильмов, сообщил помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.
«В ходе телефонного разговора с генеральным директором “Первого канала” Константином Эрнстом, который выступил продюсером сериала, и журналистом Семёном Пеговым, чьи воспоминания легли в основу сюжета, Дмитрий Медведев отметил высокое качество работы и важность создания подобного рода фильмов», — рассказал Осипов журналистам.
Военная драма «10 историй о любви и смерти» включает десять новелл, в основу которых легли воспоминания военкора Семена Пегова о трагических и героических событиях на Донбассе с 2014 года по сегодняшний день.