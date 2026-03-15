В Алматы в связи с Наурызом перекроют улицы

В городе Алматы в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых празднику Наурыз, на ряде улиц будет временно ограничено движение автотранспорта, передает BAQ.KZ.
С 03:00 16 марта 2026 года до 00:00 23 марта 2026 года участок улицы Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана будет временно закрыт для движения автомобилей.
Водителей просим заранее планировать маршруты движения и учитывать введённые временные ограничения.
Откорректированные схемы.
№ 16 — В восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — далее до конечной;
№ 16 — В западном направлении — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 37 — В восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 37 — В западном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 48 — В восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 48 — В западном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 126 — В восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — ул. Калдаякова — далее по схеме маршрута;
№ 126 — В западном направлении — ул. Калдаякова — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 201 — В восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 201 — В западном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 205 — В восточном направлении — ул. Желтоксан — ул. Гоголя — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 205 — В западном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Гоголя — ул. Наурызбай батыра — далее по схеме маршрута;
№ 206 — В восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 206 — В западном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 209 — В восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 209 — В западном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 210 — В восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 210 — В западном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 224 — В восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 224 — В западном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева- ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме маршрута.