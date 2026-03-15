Мишустин ввел стипендии от 15 тыс. руб. для приезжих за успехи в русском языке

Правительство России вводит новую программу финансовой поддержки для иностранных учащихся, которые демонстрируют выдающиеся успехи в изучении русского языка и литературы. Эта стипендия, согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, будет носить имя филолога Людмилы Вербицкой.
Документом предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей в месяц для студентов и 20 тысяч рублей для аспирантов. Ежегодно награду смогут получать 10 студентов, начиная со второго курса бакалавриата и первого курса магистратуры, и 10 аспирантов очной формы обучения. Стипендия назначается сроком на один год.
Отбор кандидатов будет проводиться на конкурсной основе. Для того чтобы претендовать на получение этой выплаты, иностранный студент должен соответствовать ряду строгих критериев. Также кандидатура должна быть официально поддержана ученым советом вуза.
У студента не должно быть академических задолженностей, а также оценок «удовлетворительно» или ниже за весь период обучения. Учитываются и публикации в рецензируемых журналах, активное участие в профильных конференциях и иные достижения в научной сфере, следует из постановления.
Председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ранее предложила ежегодно выплачивать студентам 13-ю стипендию.