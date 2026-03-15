Астроном объяснил появление странного объекта в виде снаряда на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил объект, похожий на артиллерийский снаряд, в районе кратера Гейла. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru объяснил, что это такое.
Напомним, марсоход Curiosity rover сфотографировал на поверхности Марса необычный блестящий объект, напоминающий по форме гильзу артиллерийского снаряда. Уточняется, что длина предмета составляет около 20 сантиметров.
«На данном снимке объектом является камень необычной формы. Подобные необычные камни уже не редкость. Первой причиной образования таких объектов на Марсе являются естественные процессы, связанные с геологической историей Марса 3,5 миллиарда лет назад, эрозией и другими факторами (циркуляция воды, разрушение скал ветром)», — пояснил эксперт.
Вторая причина может заключаться в создании оптической иллюзии.
«Второй причиной появления на снимках таких необычных объектов является оптическая иллюзия. Например, марсоход Curiosity запечатлел панораму в кратере Гусева, на которой была замечена фигура “женщины в платье” с вытянутой вперед рукой. Однако панорамный вид показал, что это лишь удачно расположенная скала», — добавил астроном.
