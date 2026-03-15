Бастрыкин оценил строительство кадетского корпуса в Петергофе

Глава Следкома России Александр Бастрыкин посетил Северную столицу. Председатель ведомства выехал на строительную площадку ведомственного кадетского корпуса в Петергофе.
Александр Бастрыкин лично оценил, как идет строительство учебного корпуса со спортивным залом и бассейном. Также глава Следственного комитета страны осмотрел будущее общежитие, где будут жить воспитанники, и прилегающую территорию.
После этого застройщики отчитались о ходе работ и сообщили, соблюдается ли график строительства. Как отметили в пресс-службе СК, строительство объекта остается на личном контроле руководства ведомства.