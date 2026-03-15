Умер актер из сериала «Следствие ведут знатоки» Владимир Ершов

Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Владимир Ершов скончался на 69-м году жизни, сообщили в Театре на Бронной.
«С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова», — говорится в некрологе в Telegram-канале тетра.
Причины смерти артиста не указываются.
Отмечается, что Ершов служил в театре с 1984 года и до последних дней жизни. Он работал с известными режиссерами Анатолием Эфросом, Александром Дунаевым, Евгением Лазаревым и другими. В числе спектаклей, в которых сыграл актер — «Дон Жуан», «Женитьба» (роль Подколесина), «Золушка» (роль короля), «Лес» (роль Счастливцева) и другие.
Ершов снимался в кино и сериалах, среди которых «Следствие ведут знатоки», «Хороший человек», «Живой Пушкин», «Дух» и «Гоп-стоп». Всего в его фильмографии 19 работ в 19 проектах.
Ранее сообщалось, что умер актер, звезда «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза» Николай Гаро.