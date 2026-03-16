«Иртыш» дома проиграл «Ленинградцу» в матче Второй лиги-А

С первых минут игроки омской команды активно действовали на чужой половине поля. Вплоть до перерыва футболисты «Иртыша» владели инициативой, однако во втором тайме быстрый гол гостей полностью поменял расклад сил на поле. Небольшое преимущество «Ленинградцу» давали и спорные судейские решения, принимавшиеся в их пользу чаще, чем в сторону «Иртыша». В середине тайма омичи сравняли счёт: прострел Смирнова замкнул грудью новичок команды Билал Билалов. Однако эмоциональный заряд это дало ненадолго: на 77-й минуте Максим Бачинский замкнул комбинацию гостей и забил победный мяч команды из Ленинградской области.