В Белом доме пообещали, что конфликт США и Ирана не растянется на месяцы

Тем временем в Иране высказались о переговорах с США. Глава МИД ближневосточного государства Аббас Аракчи отметил, что Тегеран не видит каких-либо веских причин для диалога. По его словам, в прошлом у страны уже был опыт контактов с США. И ничем хорошим это не кончилось.