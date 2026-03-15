В Белом доме пообещали, что конфликт США и Ирана не растянется на месяцы

США рассчитывают завершить конфликт с Ираном за четыре-шесть недель.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт между США и Ираном не затянется на несколько месяцев. Все ограничится неделями. С таким заявлением выступил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. Его слова прозвучали в беседе с телеканалом Fox News.

С громким обещанием представитель американской администрации выступил в воскресенье, 15 марта. Тогда он заявил, мол, Вашингтон уже все рассчитал. Поэтому теперь эксперты США уверены, что конфликт с Ираном завершится, в крайнем случае, через полтора месяца.

«Это не будет длиться месяцы. Команда президента (США Дональда — прим.ред.) Трампа проинформировала нас, что это будет продолжаться в диапазоне от четырех до шести недель, все началось две недели назад, и мы опережаем график», — сказал Хассет.

Тем временем в Иране высказались о переговорах с США. Глава МИД ближневосточного государства Аббас Аракчи отметил, что Тегеран не видит каких-либо веских причин для диалога. По его словам, в прошлом у страны уже был опыт контактов с США. И ничем хорошим это не кончилось.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше