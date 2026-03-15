Депутат Миронов раскритиковал умные глушилки для ЕГЭ

Депутат Сергей Миронов раскритиковал идею использовать на ЕГЭ умные глушилки. Он отметил, что контролировать экзамен можно дешевле и проще. По его мнению, изначально такой формат проверки знаний не поддерживается им.
— Контролировать экзамен можно дешевле и проще, естественного интеллекта должно хватить, — заявил он в беседе с Газета.ru.
Куда целесообразнее, по мнению депутата, разобраться с хроническими проблемами школьного образования. Проверить, чтобы все школы были укомплектованы учебниками, лабораториями, компьютерами. Убедиться, что институты повышения квалификации для учителей учат чему-то новому.
— Если всех этих проблем не будет, то и желающих списать, скорее всего, не останется, — сказал Сергей Миронов.
Ранее, Сергей Миронов заявил, что ЕГЭ обманывает систему образования, поскольку лучше всего его сдают не самые способные выпускники, а самые подготовленные к его системе, пишет 360.ru.
С 20 марта спортсмены и участники важных мероприятий получили возможность досрочной сдачи ЕГЭ. Досрочная сдача предусмотрена для тех категорий, у кого есть объективные препятствия для участия в ЕГЭ в основной период, пишет Царьград.