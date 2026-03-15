BBC: жительница Британии подала в суд на босса, называвшего ее «картошкой»

Британка отсудила у босса 2,4 миллиона рублей за оскорбления на работе по национальному признаку.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Британии обратилась в суд из-за своего босса, который назвал ее «картошкой» и оскорблял в интернете. Об этом сообщает издание BBC.

Бернадетт Хейс работала бухгалтером и имела ирландскую национальность. Этот фактор стал основанием для оскорблений со стороны ее босса. Когда мужчина был недоволен работой сотрудницы, он называл ее «картошкой», имитируя ирландский акцент.

Такие оскорбления пошли с того времени, когда Ирландия являлась колонией Британии, намекая на ассоциации с ленивыми животными или бедняками, поедающими картофель.

Помимо этого, босс оскорблял Хейс в интернете, отправляя ей фотографии картошки. Из-за такого отношения женщина чувствовала себя уязвимой и беззащитной, на протяжении долгого времени она боролась с психологическими проблемами после увольнения из компании.

В конце концов Хейс обратилась в суд, который встал на сторону бухгалтера и признал, что мужчина оскорблял ее по национальному признаку. Женщина получила компенсацию в размере порядка 2,4 миллиона рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что в России женщина добилась компенсации после конфликта с директором супермаркета. Руководитель оскорбил сына россиянки, который с детства болен ДЦП.