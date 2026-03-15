Самарцев предупредили об опасности весеннего льда

Инспекторы ГИМС и спасатели следят за местами массового выхода на тонкий лед в Самаре. Они патрулируют участки, уделяя особое внимание безопасности детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на весенний лед и не разрешайте детям играть на льду водоемов. Любители рыбалки, не рискуйте ради сомнительного улова», — обращается к жителям начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.
В ведомстве отмечают: некоторые жители продолжают выходить на лед после закрытия переправы. Даже несмотря на то, что с приходом тепла он стал рыхлым и потерял прочность.