Самарцев предупредили об опасности весеннего льда

«Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на весенний лед и не разрешайте детям играть на льду водоемов. Любители рыбалки, не рискуйте ради сомнительного улова», — обращается к жителям начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.