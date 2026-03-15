Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов вновь посетить Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Победы в Москве. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном его партией.
«Так же, как 9 мая, я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве», — заявил Фицо.
Премьер Словакии также сообщил, что примет участие в церемонии благодарности солдатам, пришедшим на территорию Франции в рамках второго фронта в Нормандии. Она состоится 6 июня 2026 года.
Напомним, что в 2025 году Роберт Фицо уже посещал Москву для празднования 9 Мая. Премьер Словакии не только посетил Парад Победы на Красной площади, но и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Поездка состоялась несмотря на угрозы со стороны ЕС, которые были высказаны и другим лидерам стран Европы.