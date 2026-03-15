Напомним, что в 2025 году Роберт Фицо уже посещал Москву для празднования 9 Мая. Премьер Словакии не только посетил Парад Победы на Красной площади, но и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Поездка состоялась несмотря на угрозы со стороны ЕС, которые были высказаны и другим лидерам стран Европы.