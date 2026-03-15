У белых медведей Кая и Герды из Новосибирска родился седьмой детёныш

Всё это время за Гердой и малышом наблюдали через камеры. Специалисты видят, что медвежонок хорошо ест и развивается. Детёныши белых медведей рождаются слепыми и беспомощными, весят около 600 граммов и первое время почти незаметны рядом с матерью. Герда не покидала логово больше двух месяцев — впервые вышла за едой только 26 февраля. Сейчас медвежонок и сам уже начал выходить на прогулки.