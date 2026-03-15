Около сотни российских туристов застряли на границе в Верхнем Ларсе из-за лавин

На границе в Верхнем Ларсе застряли около сотни российских туристов. Движение по трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс перекрыто для всех видов транспорта на участке 93−107 км из-за высокой опасности схода лавин, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По словам туристов, лавина уже сошла, дороги сильно замело, снегоуборочная техника пока не выехала. Многие путешествуют с детьми. Одна из девушек переживает, что не успеет к годовщине смерти родственника. Часть туристов развернулась и уехала пережидать непогоду в гостиницы в Натахтари.

В горах ожидаются туман, снег и метели.

В это время в Москве самое тёплое воскресенье за последние 11 лет — воздух прогрелся до +13 градусов. В середине недели днём тепло, до +11, а ночью — минус. Заморозки продержатся до 22 марта.

