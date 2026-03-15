Рожков: результаты паралимпийцев из РФ на Играх 2026 превзошли все ожидания

Достижения российских спортсменов на Паралимпийских играх в Италии превзошли самые смелые ожидания, заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Паралимпийская делегация Российской Федерации выступила на Играх достойно и мощно. Результаты наших спортсменов и количество завоеванных наград превзошли самые смелые ожидания и приятно удивили многочисленных болельщиков», — приводит его слова пресс-служба организации.
Рожков отметил, что впервые с 2014 года российские паралимпийцы выступали на состязаниях со всеми официальными атрибутами — в форме с государственной символикой и под флагом своей страны.
Он также заявил, что россияне «громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену».
Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что сборная паралимпийцев из РФ, выступавшая в меньшинстве, вошла в тройку сильнейших команд, завоевав 12 медалей на Играх в Италии, пишет «360». Глава Минспорта также назвал спортсменов героями.
Ранее сообщалось, что сборная России, представленная на Паралимпийских играх шестью спортсменами, заняла третье место в общем медальном зачете соревнований. Российские атлеты завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.