В Росстате посчитали разницу между зарплатами медиков и учителей

По итогам прошедшего года, средняя зарплата учителей в России превысила 70 тысяч рублей. В это же время врачи получали в среднем на 10 тысяч рублей больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Подчеркивается, что в статистике не учитывались социальные выплаты. Таким образом, средняя зарплата учителей составила 71 345 рублей, а медиков и сотрудников социальных услуг — 81 726 рублей.
По итогам 2025 года рост заработной платы в области образования составил 13%, а здравоохранения — 14%. А средний размер заработной платы россиян в декабре прошлого года составил 139 727 рублей.
Ранее сайт KP.RU также сообщал о средней зарплате россиян по итогам всего 2025 года. Так, по данным аналитика Кирилла Кононова, в среднем граждане зарабатывали по 100,4 тысячи рублей в месяц. Вместе с тем, в 2024 году, россияне получали по 88 тысяч рублей в месяц.