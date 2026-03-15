Бабушка подтвердила гибель сына бойца Дацика в зоне СВО

«Он был ранен. Раны были в ногах и сбоку, в груди. Они оба были в ВДВ. Слава ведь пошёл, чтобы быть рядом с сыном… Когда Ярославу исполнилось восемнадцать, он решил, что будет вместе с ним. Чтобы его поддерживать и охранять. Но так получилось, что они оказались не в одной группе. Единственный внук — и тот погиб», — рассказала женщина РИА «Новости».
По её словам, сослуживцы оказали Ярославу первую помощь и оттащили в укрытие, но спасти его не удалось.
Напомним, 43-летний Вячеслав Дацик добровольно отправился в зону СВО в 2023 году. В 2024-м он сам получил ранение при выполнении боевой задачи. О смерти 21-летнего Ярослава стало известно сегодня. Это произошло на Запорожском направлении после атаки FPV-дрона.
