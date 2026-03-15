В Казахстане завершилось голосование на референдуме по новой Конституции

Источник: Комсомольская правда

В Казахстане завершилось голосование на референдуме по новой конституции страны. Явка избирателей после закрытия всех участков, по данным Центральной комиссии референдума, составила 73,24%.

Голосование было окончено в 20:00 по местному времени (18:00 по мск). Всего из более 12,4 млн граждан свои голоса отдали 9 126 850 человек. К полудню воскресенья, 15 марта, явка избирателей на референдум превысила более 50%. Теперь участковые комиссии приступили к работе по подсчету голосов.

«Время подсчета, согласно нормам действующего законодательства, не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета», — уточнил зампредседателя ЦИК референдума Мухтар Ерман.

Ранее KP.RU сообщал, что окончательный вариант новой Конституции Казахстана был опубликован для ознакомления граждан в газете «Казахстанская правда» еще 12 февраля. В случае ее принятия, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.