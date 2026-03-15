Медведев сенсационно обыграл Алькараса и обеспечил финал мечты с Синнером

Путевку в финал со стороны второй половины сетки ранее завоевал итальянец Янник Синнер. Вторая ракетка мира в своем полуфинальном матче уверенно обыграл четвертого сеяного немца Александра Зверева со счетом 6−2, 6−4. Эта победа стала для Синнера выходом в его первый финал турнира в Индиан-Уэллсе. Итальянец продемонстрировал стабильность, выполнив восемь эйсов и допустив всего 13 невынужденных ошибок, что на восемь меньше, чем у его соперника. Кроме того, Синнер выиграл семь из восьми очков у сетки.