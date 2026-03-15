Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выразил разочарование действиями Национального паралимпийского комитета Украины на зимних Паралимпийских играх в Италии.
По его словам, украинская сторона пыталась систематически отвлекать внимание от спортивной составляющей соревнований.
«Да, я думаю, была попытка постоянно отвлекать внимание от спорта. И я думаю, что в итоге даже другие национальные паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо, сосредоточившись на спорте. Я всё понимаю, но это в некоторой степени разочаровывает», — приводит слова Парсонса Associated Press.
11 марта украинская сторона обвинила МПК и оргкомитет Игр в «систематическом давлении» на свою делегацию. В Киеве также заявили о растущей, по их мнению, лояльности Международного паралимпийского комитета к Российскому паралимпийскому комитету.
15 марта глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев.