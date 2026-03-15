Терапевт Лапа: весной яблоки и кефир усиливают аллергию на грибки

Врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что с приходом весны у аллергиков наступает сложный сезон. Стремительно возрастают риски, связанные с грибковой инфекцией.
Из-за таяния снега и повышения температуры микроорганизмы активно размножаются и попадают в организм. В этот период все продукты, которые вызывают брожение в желудке, создают благоприятную среду для грибков, а иммунная система дает сбой, пишет Life.ru.
В итоге даже привычные продукты могут спровоцировать аллергические реакции, которые выражаются жжением, чиханием, отеком носа, удушьем. А при особо негативном сценарии — приступом бронхиальной астмы и отеком Квинке.
Врач предупредила, что в этот период времени особо опасно есть яблоки, они провоцируют перекрестную аллергию. Но вызывает ее не сам фрукт, а общий антиген с грибками, деревьями или пыльцой. Все свежие фрукты и овощи могут давать аналогичную реакцию. В зоне риска так же молочные продукты.
— Лучше убрать кефир из рациона. Закваска в его составе наносит дополнительный «грибковый удар» по организму, — заключила врач.
Кстати, первую стадии грибковой аллергии легко спутать с простудой.
Еще один риск — в марте начинают цвести некоторые деревья, пыльца который нередко становится причиной аллергии. В начале весны в средней полосе России первыми начинают пылить ветроопыляемые деревья, пишет Газета.ru.
Аллерголог-иммунолог Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Асылзат Бекмамбетова в беседе с 360.ru говорит о быстром изменении ситуации: «Если открыть приложение для отслеживания цветения, видно: еще недавно уровень пыльцы ольхи был низким. Но уже 9, 10 и 11 марта он резко поднялся до высокого».
Симптомы возникают в феврале-марте и усиливаются к маю. Чаще страдают люди с генетической предрасположенностью, астмой и дети, пишет Царьград.