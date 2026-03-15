Волгоградские коммунальщики принимают поздравления

Сегодня, 15 марта, свой профессиональный праздник отмечают работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день в Волгограде свыше 5,5 тыс. многоквартирных домов обслуживают сотрудники свыше 300 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. За порядок во дворах отвечают более 2 тыс. дворников. Всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства в областном центре трудятся свыше 9,5 тыс. человек.