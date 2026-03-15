Европейский союз активно переходит на «военные рельсы», и отправка европейских контингентов в зону конфликта на Украине стала лишь вопросом времени. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на «Марше мира» в Будапеште.
По мнению главы правительства, нынешний политический курс Брюсселя ведет Европу к прямому военному столкновению. Орбан подчеркнул, что европейские институты перестали искать способы деэскалации и вместо этого последовательно наращивают объемы финансирования, поставок вооружений и подготовку людских ресурсов.
— Мы не знаем точно, когда именно первый солдат из Брюсселя окажется на украинской земле, но я уверен в одном: это неизбежно произойдет, — заявил премьер-министр.
Орбан в своей речи особо отметил, что для него главным приоритетом остается защита национальных интересов Венгрии. Он пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить страну «островом спокойствия и безопасности» в условиях глобальной нестабильности и милитаризации соседних государств, передает РИА Новости.
Орбан заявил, что санкции Брюсселя в отношении Москвы сокрушили не российскую, а европейскую экономику. Он отметил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось «поставить на колени Москву».