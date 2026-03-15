На все лады поют серенады: как встречают весну волгоградские коты

Приближение одного из самых долгожданных сезонов животные ощущают, как никто другой. Прильнув к окну и жадно вдыхая теплый «вкусный» аромат с нотками свежести и чистоты, домашние коты буквально «тают» от радости. По правде говоря, на малиновый сироп их жизнь похожа и в другие времена года. Но сколько дополнительных радостей приносит эта «чертовка — весна». И щебетание птиц, под которое так сладко засыпается на любимой лежанке, и охапки цветов накануне 8 марта, которые можно не просто хорошенько обнюхать, но и (кто из нас не без греха) попробовать на зубок. А уж как вольготно растянуться у окна, подставляя сочные после зимы бока мартовскому солнцу.