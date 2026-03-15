Росстат подсчитал разницу между зарплатами учителей и медиков

Росстат представил обновленные данные по уровню оплаты труда в бюджетных сферах России за 2025 год. Согласно статистическим отчетам, среднемесячные доходы учителей и медицинских работников показали заметную положительную динамику.

Так, педагоги в среднем получали 71 345 рублей в месяц, что на 13 процентов превышает показатели предыдущего периода. В секторе здравоохранения и оказания социальных услуг средняя зарплата достигла 81 726 рублей, продемонстрировав рост на 14 процентов.

Для сравнения: по итогам декабря 2025 года средний размер начисленной заработной платы по всем видам экономической деятельности в стране составил 139 727 рублей. Эти суммы учитывают начисления до вычета налогов и не включают социальные выплаты, передает ТАСС.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2025 году доходы россиян продолжали расти. Средняя заработная плата за этот период увеличилась на 13,5 процента.

Профессия сварщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в начале 2026 года. Медиана предлагаемых зарплат для этих специалистов составила около 267−300 тысяч рублей.

