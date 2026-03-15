CBS: Али Хаменеи опасался, что его сын станет новым верховным лидером Ирана

Али Хаменеи, убитый в результате ударов США и Израиля в начале конфликта на Ближнем Востоке, опасался, что его сын Моджтаба Хаменеи займет пост верховного лидера исламского государства. Об этом сообщает телеканал CBS News.
«Анализ показал, что Хаменеи-старший опасался прихода к власти своего сына, аятоллы Моджтабы Хаменеи», — говорится в материале.
Отмечается, что по мнению источников Моджтаба якобы считался не очень умным и был неподходящей персоной, чтобы занять место верховного лидера Ирана. Как сообщает издание, такая информация была распространена среди окружения президента США Дональда Трампа сотрудниками американской разведки.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал состояние здоровья нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Как заявил министр, он находится в хорошем состоянии и в полной мере управляет ситуацией.