Демократы вновь попытаются ограничить военные полномочия Трампа

Демократы в Палате представителей США намерены предпринять новую попытку ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в связи с его действиями против Ирана. Партия планирует повторно вынести на голосование соответствующую резолюцию. Об этом заявил лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис.
Еще в начале марта инициативе не хватило всего шести голосов для принятия: тогда «за» проголосовали 212 депутатов, в то время как 219 выступили против. Исход голосования в тот раз определили четверо представителей Демократической партии, которые поддержали позицию республиканцев.
Однако теперь, по словам Джеффриса, баланс сил может измениться, так как некоторые из тех демократов, что ранее блокировали документ, выразили готовность изменить свое решение. Принципиальная позиция демократической оппозиции остается неизменной. Они настаивают, что ведение боевых действий требует санкции Конгресса.
Законодатели апеллируют к Конституции США, согласно которой исключительное право объявлять войну закреплено именно за законодательным органом, а не за президентом. Ранее аналогичный документ уже был отклонен Сенатом, однако демократы не намерены отказываться от борьбы, передает телеканал MS Now.
Журналист Такер Карлсон также считает, что военный конфликт Ирана, США и Израиля может перерасти в глобальное религиозное противостояние. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Такера Карлсона исключили из движения Make America Great Again, поскольку тот «сбился с пути» и раскритиковал конфликт на Ближнем Востоке.