Командир 225-го полка ВСУ Ширяев нанял певицу, чтобы она пела о нем песни

На фоне обвинений в массовой гибели украинских мобилизованных командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев вложил средства в собственную политическую кампанию. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
Отмечается, что Ширяев нанял известную на Украине певицу Руденко, чтобы та исполняла песни, прославляющие его «скромную персону» и руководство всего 225-го полка.
«Реакция родственников пропавших без вести украинских военнослужащих на очередную пиар-акцию Ширяева очевидна», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что родные и близкие пропавших без вести военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются на отсутствие информации.