Вашингтон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплаты медиков превысили доходы учителей на десять тысяч рублей

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Средняя зарплата в России в сфере здравоохранения в прошлом году достигла почти 82 тысяч рублей, что примерно на 10 тысяч больше, чем у учителей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

В среднем за год трудовые доходы работающих в сфере образования составили 71 345 рублей, что на 13,4% больше показателя годом ранее. При этом доходы школьных учителей составили в среднем 63,1 тысячи рублей, а преподавателей в колледжах и вузах — 103 тысячи рублей.

В то же время в области здравоохранения в среднем сотрудники получали в прошлом году 81 725 рублей, что почти на 15% больше уровня годом ранее.