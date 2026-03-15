Скончался заслуженный артист России Владимир Ершов

Владимир Ершов родился 23 сентября 1957 года. Уже в 1984 году он окончил Школу-студию МХАТ в мастерской Ивана Тарханова. Начиная с того же года жизнь актера была неразрывно связана с подмостками Театра на Малой Бронной. Он работал под руководством таких мастеров, как Анатолий Эфрос, Александр Дунаев и Евгений Лазарев.