Скончался заслуженный артист России Владимир Ершов

Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Ершов. Он умер в возрасте 68 лет. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили в пресс-службе Театра на Малой Бронной.
— Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память великому актеру, — передает официальный Telegram-канал культурного учреждения.
Владимир Ершов родился 23 сентября 1957 года. Уже в 1984 году он окончил Школу-студию МХАТ в мастерской Ивана Тарханова. Начиная с того же года жизнь актера была неразрывно связана с подмостками Театра на Малой Бронной. Он работал под руководством таких мастеров, как Анатолий Эфрос, Александр Дунаев и Евгений Лазарев.
На счету актера десятки знаковых ролей, каждая из которых была отмечена мастерством и преданностью своему делу. Зрителям Ершов особенно запомнился глубоким и проникновенным образом Архипа Савельича в постановке Александра Крымова «Капитанская дочка».