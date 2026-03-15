CBS: Убитый верховный лидер Ирана Хаменеи опасался прихода к власти своего сына

Убитый ударом США и Израиля Али Хаменеи, бывший верховный лидер Ирана, очень не хотел того, чтобы его сын Моджтаба Хаменеи занял должность рахбара. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, Хаменеи-старший был в курсе того, что у его сына есть проблемы с личной жизнью, и в целом не считал того подходящим на роль верховного лидера исламской республики.
— Хаменеи опасался, что его сын, аятолла Моджтаба Хаменеи, когда-нибудь придет к власти, поскольку считал его не слишком умным и не подходящим на роль лидера, — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что новый верховный лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения Вашингтона. Он ранее уже заявил о желании принимать участие в выборе того, кто возглавит Иран после смерти Хаменеи, который погиб в результате удара Армии обороны Израиля.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении в адрес Моджтабы Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана в очередной раз напомнил, что Москва неизменно поддерживает Тегеран. По словам главы государства, Россия останется надежным партнером и верным другом Ирана.