Магнитные возмущения ожидаются в Ростовской области до конца марта

В Ростовской области, в частности в Ростове-на-Дону, до конца марта ожидаются магнитные возмущения, но они не будут достигать уровня бурь. Об этом можно судить по графикам на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Нестабильный геомагнитный фон фиксировали сегодня, 15 марта. Подобные всплески также ожидаются 19 и 20, 23 и 24 марта. Показатели будут ниже уровня G1 и Кр-индекса 5.
При этом эксперты просчитали вероятность магнитных бурь. Например, 16 марта возможность бури составит уже 31% (а не 59%, как 15 марта), а 17 марта — 12%. При этом спокойная магнитосфера завтра и послезавтра прогнозируется с вероятностью в 34 и 58%.
Напомним, метеозависимым людям при возмущениях магнитосферы рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.