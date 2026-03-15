Глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в возобновлении работы трубопровода «Дружба», через который проходят поставки нефти из России в Словакию и Венгрию. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Зеленский никогда не пустит нефть, никогда. Это вы запомните. очевидно, что он совершенно не заинтересован в том, чтобы нефть пришла на территорию Словакии и Венгрии», — заявил политик.
Фицо подчеркнул необходимость оказать давление на Зеленского в вопросе возобновления работы «Дружбы». При этом премьер считает, что таким способом глава киевского режима пытается наказать Словакию за позицию по украинскому конфликту.
Ранее KP.RU сообщал, что поставки российской нефти по «Дружбе» блокируют на Украине те же лица, которые организовали теракт на газопроводах «Северный поток». Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.